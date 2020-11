"Quanti potenziali terroristi ci sono?". Lampedusa invasa di domenica, furia di Salvini contro la Lamorgese (Di domenica 1 novembre 2020) La durissima campagna di Matteo Salvini contro Luciana Lamorgese e il governo, all'indomani della strage di Nizza e dopo aver scoperto che l'attentatore era arrivato in Europa da Lampedusa per poi sfuggire alle autorità italiane, continua su Twitter anche di domenica mattina. A scatenare il leader della Lega, un altro sbarco massivo di clandestini. Ancora una volta a Lampedusa. Salvini rilancia le immagini dello sbarco avvenuto nelle ultime ore e commenta: "Stamane a Lampedusa. Oltre 100, e si parla di altro barcone in arrivo con 150. Per gli italiani chiusure e restrizioni, per i clandestini porti sempre aperti! Quanti potenziali terroristi stiamo accogliendo in Europa? È una vergogna di ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) La durissima campagna di MatteoLucianae il governo, all'indomani della strage di Nizza e dopo aver scoperto che l'attentatore era arrivato in Europa daper poi sfuggire alle autorità italiane, continua su Twitter anche dimattina. A scatenare il leader della Lega, un altro sbarco massivo di clandestini. Ancora una volta arilancia le immagini dello sbarco avvenuto nelle ultime ore e commenta: "Stamane a. Oltre 100, e si parla di altro barcone in arrivo con 150. Per gli italiani chiusure e restrizioni, per i clandestini porti sempre aperti!stiamo accogliendo in Europa? È una vergogna di ...

Oltre 9,6 milioni di texani hanno già votato: sono più di quanti lo fecero nel 2016 ... Le autorità si stanno preparando a potenziali scontri nei seggi elettorali. Sabato, una marcia organizzata per ...

"L'ho visto qui domenica scorsa". Le ultime ore del jihadista di Nizza

secondo quanto riportato dall'Adnkronos, non si troverebbe in stato di fermo, lavorava proprio nel locale che era solito frequentare il boia di Nizza. Sabri Jarboui, gestore del self service, ha ...

