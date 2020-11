Promessa di matrimonio: è possibile ripensarci? Ecco le conseguenze (Di domenica 1 novembre 2020) Promessa di matrimonio: è possibile ripensarci? Ecco le conseguenze La legge, oltre a porre un ampia varietà di regole che – come ben sappiamo – disciplinano il matrimonio, prevede anche la cosiddetta Promessa di matrimonio. Tuttavia, promettersi reciprocamente il futuro matrimonio, non impedisce che ambo i membri della coppia, o anche uno solo, ripensino in seguito alla correttezza e opportunità di quanto manifestato con la Promessa citata. Possono insomma insorgere dubbi, preoccupazioni ed incertezze, che possono trovare fondamento sugli impegni economici futuri o sulle aspettative nei confronti di chi sarà il proprio consorte. Facciamo allora chiarezza e ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 1 novembre 2020)di: èleLa legge, oltre a porre un ampia varietà di regole che – come ben sappiamo – disciplinano il, prevede anche la cosiddettadi. Tuttavia, promettersi reciprocamente il futuro, non impedisce che ambo i membri della coppia, o anche uno solo, ripensino in seguito alla correttezza e opportunità di quanto manifestato con lacitata. Possono insomma insorgere dubbi, preoccupazioni ed incertezze, che possono trovare fondamento sugli impegni economici futuri o sulle aspettative nei confronti di chi sarà il proprio consorte. Facciamo allora chiarezza e ...

Ultime Notizie dalla rete : Promessa matrimonio Falsi matrimoni nel Savonese per regolarizzare i migranti, sette arresti. Una “promessa sposa” quasi uccisa da un’overdose Il Secolo XIX Massimo e Gino, il matrimonio "per i diritti di tutte e tutti"

Pochi intimi, Gino in bianco e Massimo in rosso con strascico. La loro scelta nella città di Giorgio e Toni, uccisi "e che non possono essere felici come noi" ...

Alto Reno Terme: rifiuta matrimonio combinato e chiede aiuto ai Carabinieri

Rifiuta il matrimonio combinato, fugge da casa e chiede aiuto ai Carabinieri ... che le hanno consigliato di rivolgersi all’Arma dei Carabinieri, la promessa sposa si è presentata nella caserma di via ...

