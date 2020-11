Probabili formazioni Zenit-Lazio, Champions League 2020/2021 (Di domenica 1 novembre 2020) Le Probabili formazioni di Zenit-Lazio, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. In terra russa i biancocelesti primi in classifica nel gruppo a quota 4 punti affrontano i russi fermi a quota zero e dunque di fatto obbligati a vincere pena la quasi certa eliminazione. Uomini contati per il tecnico Inzaghi, che a centrocampo rinuncia a Luis Alberto e Lazzari, rimpiazzati da Patric e Parolo. In avanti Correa con Immobile, il match winner di Torino Caicedo pronto dalla panchina. Calcio d’inizio alle ore 18.55 di mercoledì 4 novembre, queste le possibili scelte dei due tecnici. Zenit (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Ledi, match valido per la terza giornata della fase a gironi di. In terra russa i biancocelesti primi in classifica nel gruppo a quota 4 punti affrontano i russi fermi a quota zero e dunque di fatto obbligati a vincere pena la quasi certa eliminazione. Uomini contati per il tecnico Inzaghi, che a centrocampo rinuncia a Luis Alberto e Lazzari, rimpiazzati da Patric e Parolo. In avanti Correa con Immobile, il match winner di Torino Caicedo pronto dalla panchina. Calcio d’inizio alle ore 18.55 di mercoledì 4 novembre, queste le possibili scelte dei due tecnici.(4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; ...

infoitsport : Roma-Fiorentina, le probabili formazioni dei quotidiani: ballottaggio Bruno Peres-Karsdorp, Smalling titolare tra M… - infoitsport : Roma-Fiorentina, le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in TV - infoitsport : ROMA-FIORENTINA: le probabili formazioni. Seconda da titolare per Smalling, in attacco tornano Dzeko, Pedro e Mkhit… - skillandbet : ???? #Pronostici Roma -Fiorentina ? ? #Scommesse Vincenti ?? Probabili Formazioni ? Confronto Quote ?? Bonus Senza Dep… - FerraraLiberato : RT @87Tv2: Consigli per il Fantacalcio: Le probabili formazioni di Roma-Fiorentina -