Probabili formazioni Real Madrid-Inter: Champions League 2020/2021 (Di domenica 1 novembre 2020) Le Probabili formazioni di Real Madrid-Inter, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 3 novembre con i nerazzurri che si trovano già allo spartiacque del proprio cammino europeo. I nerazzurri potevano partire decisamente meglio, ma arriveranno invece al match di Valdebebas reduci dai pareggi contro Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Difficile da credere, i Blancos si sono resi protagonisti di una serata ancora peggiore: hanno iniziato il proprio cammino europeo con la rocambolesca sconfitta contro gli ucraini, per poi salvarsi in rimonta sul 2-2 contro Thuram e compagni. Il girone è ora più equilibrato che ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Ledi, match della terza giornata della fase a gironi di. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 3 novembre con i nerazzurri che si trovano già allo spartiacque del proprio cammino europeo. I nerazzurri potevano partire decisamente meglio, ma arriveranno invece al match di Valdebebas reduci dai pareggi contro Borussia Monchengladbach e Shakhtar Donetsk. Difficile da credere, i Blancos si sono resi protagonisti di una serata ancora peggiore: hanno iniziato il proprio cammino europeo con la rocambolesca sconfitta contro gli ucraini, per poi salvarsi in rimonta sul 2-2 contro Thuram e compagni. Il girone è ora più equilibrato che ...

