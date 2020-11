Probabili formazioni Atalanta-Liverpool: Champions League 2020/2021 (Di domenica 1 novembre 2020) Le Probabili formazioni di Atalanta-Liverpool, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 3 novembre con i bergamaschi a caccia di un’impresa contro i reds dopo il pareggio in rimonta sull’Ajax nel precedente turno europeo. L’Atalanta è in piena emergenza. Oltre a Gosens e de Roon, Gasperini potrebbe fare a meno anche di Hateboer e Romero, usciti malconci nel secondo tempo del match contro il Crotone a causa di problemi muscolari. Probabile spazio quindi a Depaoli e Mojica sulle corsie laterali mentre a centrocampo Pasalic dovrebbe affiancare Freuler. In attacco salgono le chance per Muriel, reduce dalla doppietta decisiva ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Ledi, match della terza giornata della fase a gironi di. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 3 novembre con i bergamaschi a caccia di un’impresa contro i reds dopo il pareggio in rimonta sull’Ajax nel precedente turno europeo. L’è in piena emergenza. Oltre a Gosens e de Roon, Gasperini potrebbe fare a meno anche di Hateboer e Romero, usciti malconci nel secondo tempo del match contro il Crotone a causa di problemi muscolari. Probabile spazio quindi a Depaoli e Mojica sulle corsie laterali mentre a centrocampo Pasalic dovrebbe affiancare Freuler. In attacco salgono le chance per Muriel, reduce dalla doppietta decisiva ...

paolorm2012 : Diretta Frosinone-Cremonese dalle 21: probabili formazioni e dove vederla in tv - Smarso : #veronabenevento Juric 'Fuori anche VIEIRA, COLLEY non al meglio, ma vogliamo vincerla' Inzaghi 'Il Verona di oggi… - BondolaSmarsa : #veronabenevento Juric 'Fuori anche VIEIRA, COLLEY non al meglio, ma vogliamo vincerla' Inzaghi 'Il Verona di oggi… - zazoomblog : Probabili formazioni 6^giornata: Bologna- Cagliari Sottil dal 1? - #Probabili #formazioni #6^giornata:… - NapoliceI : Napoli-Sassuolo: convocati e probabili formazioni. Fuori Insigne -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni Probabili formazioni Serie A della 6^ giornata: ultime news dai campi Sky Sport Sampdoria-Genoa, le probabili formazioni per il Fantacalcio e dove vederla in tv

Le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa. Non ci sarà Candreva dal primo minuto nella Sampdoria. Per il Fantacalcio occhi puntati su Quagliarella e Pandev, che con la loro esperienza possono facilme ...

Spezia-Juventus: le probabili formazioni e dove vederla in tv

COME VEDERLA - Spezia-Juventus sarà trasmessa alle ore 15 su Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma satellitare) e Sky Sport canale 251. Ballottaggio a centrocampo, dove Arthur è l'unico sicu ...

Le probabili formazioni di Sampdoria-Genoa. Non ci sarà Candreva dal primo minuto nella Sampdoria. Per il Fantacalcio occhi puntati su Quagliarella e Pandev, che con la loro esperienza possono facilme ...COME VEDERLA - Spezia-Juventus sarà trasmessa alle ore 15 su Sky Sport Serie A (canale 202 della piattaforma satellitare) e Sky Sport canale 251. Ballottaggio a centrocampo, dove Arthur è l'unico sicu ...