Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: “Inter così non Var. Milan, c’è Gigio. Juve, c’è CR7” (Di domenica 1 novembre 2020) "Inter così non Var".Apre così la Prima Pagina dell'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', oggi in edicola. "Brozo e Perisic allo scadere rispondono alla doppietta di Gervinho. Ai nerazzurri manca un rigore nettissimo. Marotta: 'Il Var doveva intervenire'. Conte: 'Queste sono gare da vincere. Poco determinati in attacco'. Col Parma un pari fra errori e rabbia". Poi, spazio al Milan e alla Juventus: "C'è Gigio: Super Donnarumma si riprende la porta. E Pioli adesso sogna. Juve, c'è CR7. Ripartenza Ronaldo l'arma di Pirlo contro il tabù della piccole". E ancora: "Muriel bum bum e l'Atalanta si rialza". Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020) "Inter così non Var".Apre così ladell'edizione odierna de 'La', oggi in edicola. "Brozo e Perisic allo scadere rispondono alla doppietta di Gervinho. Ai nerazzurri manca un rigore nettissimo. Marotta: 'Il Var doveva intervenire'. Conte: 'Queste sono gare da vincere. Poco determinati in attacco'. Col Parma un pari fra errori e rabbia". Poi, spazio ale allantus: "C'è: Super Donnarumma si riprende la porta. E Pioli adesso sogna., c'è CR7. Ripartenza Ronaldo l'arma di Pirlo contro il tabù della piccole". E ancora: "Muriel bum bum e l'Atalanta si rialza".

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi Pirlo è Mister X Il Milan prova la fuga Giro di Tao Tutte le notizie ??… - fattoquotidiano : LA PRIMA PAGINA DI OGGI Tamponi lombardi in treno per Napoli [Continua su - fattoquotidiano : PRIMA PAGINA Così le Regioni hanno fallito sulla sanità [LEGGI - MatteoGusberti : RT @sole24ore: La prima pagina del #Sole24Ore del ##rassegnastaIn apertura il piano per la fusione ##Mps-#Unicredit. #Trump contro #Biden… - Mediagol : Prima Pagina, La Gazzetta dello Sport: 'Inter così non Var. Milan, c'è Gigio. Juve, c'è CR7' -

Ultime Notizie dalla rete : Prima Pagina Prima pagina Archivi - Pagina 450 di 450 Occhio alla Notizia Workshop e visite in azienda

Giovedì lo spazio è stato dato alle visite (virtuali) in azienda (schede in pagina). E alla formazione, secondo un ordine partito da tematiche più connesse agli azionisti e arrivato alle strategie ant ...

La video anteprima del GdV | G. di Vicenza

Nella videolocandina le notizie principali che potrete trovare sul quotidiano in edicola domani. ... Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o l ...

Giovedì lo spazio è stato dato alle visite (virtuali) in azienda (schede in pagina). E alla formazione, secondo un ordine partito da tematiche più connesse agli azionisti e arrivato alle strategie ant ...Nella videolocandina le notizie principali che potrete trovare sul quotidiano in edicola domani. ... Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o l ...