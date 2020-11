Premier League 2020/2021, la decide Bale: Tottenham vincente 2-1 contro il Brighton (Di domenica 1 novembre 2020) Il Tottenham supera il Brighton per 2-1 grazie alla prima rete di Gareth Bale dal suo ritorno. In vantaggio con il rigore di Harry Kane dopo 13 minuti dall’inizio della gara, gli Spurs sono stati raggiunti sul pareggio da Lamptey al 56′ ma al 73′, l’ex Real Madrid, in campo da appena tre minuti, ha firmato il gol della vittoria tornando a segnare con la maglia del Tottenham ben sette anni dopo. Con questo successo la squadra di Mourinho sale al secondo posto a 14 punti (a sole due lunghezze dal Liverpool) mentre il Brighton resta a quota 5 dopo aver patito la quarta partita senza vittoria. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Ilsupera ilper 2-1 grazie alla prima rete di Garethdal suo ritorno. In vantaggio con il rigore di Harry Kane dopo 13 minuti dall’inizio della gara, gli Spurs sono stati raggiunti sul pareggio da Lamptey al 56′ ma al 73′, l’ex Real Madrid, in campo da appena tre minuti, ha firmato il gol della vittoria tornando a segnare con la maglia delben sette anni dopo. Con questo successo la squadra di Mourinho sale al secondo posto a 14 punti (a sole due lunghezze dal Liverpool) mentre ilresta a quota 5 dopo aver patito la quarta partita senza vittoria.

SkySport : ASTON VILLA-SOUTHAMPTON 3-4 Risultato finale ? ? #Vestergaard (20') ? #WardProwse (33') ? #WardProwse (45') ? #Ings… - sportface2016 : #PremierLeague Gareth #Bale in rete per la prima volta: il #Tottenham supera 2-1 il #Brighton - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Premier League - Liverpool in rimonta, Everton ko, colpo Arsenal, ok City - - ilnapolionline : Premier League - Liverpool in rimonta, Everton ko, colpo Arsenal, ok City - - Eurosport_IT : Dopo 7 anni e 166 giorni Gareth Bale torna al gol con la maglia del Tottenham ??? Decisiva la rete del gallese, a 2… -