Potere al Popolo Giugliano: “Tamponi gratis per chi ne ha bisogno” (Di domenica 1 novembre 2020) La Campania è stata a lungo ultima per numero di tamponi. Delle spese straordinarie per affrontare l’emergenza Covid, quella per tamponi è sempre stata in coda. Il Presidente De Luca ha sempre sottovalutato l’importanza di un’attività che significa allo stesso tempo prevenzione e tracciamento. Questa sua incapacità ci ha condotti al disastro. Oggi che i … L'articolo Potere al Popolo Giugliano: “Tamponi gratis per chi ne ha bisogno” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 1 novembre 2020) La Campania è stata a lungo ultima per numero di tamponi. Delle spese straordinarie per affrontare l’emergenza Covid, quella per tamponi è sempre stata in coda. Il Presidente De Luca ha sempre sottovalutato l’importanza di un’attività che significa allo stesso tempo prevenzione e tracciamento. Questa sua incapacità ci ha condotti al disastro. Oggi che i … L'articoloal: “Tamponiper chi ne ha bisogno” Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

AlbertoBagnai : Qual è questa cosa? Siamo in democrazia, il potere è del popolo e si esercita col voto. I leoni da tastiera hanno v… - spaceplumee_ : RT @defencelessziam: @bimbadiziamara @martiraranans @decra_gharib @marnatv @Skell182 @spaceplumee_ @stanzablu_ Talmente importanti da infas… - SimoneILive1 : RT @metellodsrosa: Un periodo in cui la satira sia stata voce della borghesia, sempre e acriticamente a fianco del potere e sprezzante con… - Delia886799071 : Perché Perché Perché Mi fa sempre più schifo la POLITICA? Interessi nascosti Spettacoli squallidi e vuoti tt x i… - ILoveFunnyCats_ : RT @metellodsrosa: Un periodo in cui la satira sia stata voce della borghesia, sempre e acriticamente a fianco del potere e sprezzante con… -

Ultime Notizie dalla rete : Potere Popolo Potere al Popolo: "Né religione e né governo, mio il corpo mia la scelta" 4live.it Eurospin, giornata di sciopero per carichi di lavoro e sicurezza»

Lunedì 2, dalle 10 alle 12 presidio di Filcams e Uiltucs al punto vendita di Sovigliana. Il sindacalista Fabozzi: «La pulizia non è affidata a una ditta, ma alle cassiere» ...

Ascom apparecchia piazza del Popolo a Sacile: «Siamo a terra, vogliamo lavorare»

I titolari di bar e ristoranti hanno risposto all'invito di protesta: «Creiamo reddito e occupazione, così non si può continuare» ...

Lunedì 2, dalle 10 alle 12 presidio di Filcams e Uiltucs al punto vendita di Sovigliana. Il sindacalista Fabozzi: «La pulizia non è affidata a una ditta, ma alle cassiere» ...I titolari di bar e ristoranti hanno risposto all'invito di protesta: «Creiamo reddito e occupazione, così non si può continuare» ...