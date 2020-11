Piano di fusione Unicredit-Monte dei Paschi smentito da ministero dell'Economia (Di domenica 1 novembre 2020) Ma autorevoli quotidiani italiani, tra cui Il Sole 24 ore, anche stamattina, insistono: il progetto è allo studio, abbiamo le fonti Leggi su tg.la7 (Di domenica 1 novembre 2020) Ma autorevoli quotidiani italiani, tra cui Il Sole 24 ore, anche stamattina, insistono: il progetto è allo studio, abbiamo le fonti

sole24ore : La prima pagina del #Sole24Ore del ##rassegnastaIn apertura il piano per la fusione ##Mps-#Unicredit. #Trump contr… - infoiteconomia : Fusione Mps-Unicredit prende corpo, nuovi rumor su piano Tesoro e future mosse M&A di Mustier in Europa - Altagamma_it : RT @sole24ore: La prima pagina del #Sole24Ore del ##rassegnastaIn apertura il piano per la fusione ##Mps-#Unicredit. #Trump contro #Biden… - lucadonnici : Unicredit-MPS, piano per la fusione. Le parole del ministro dell'economia Gualtieri: 'Abbiamo lavorato per sostener… - destri_li : Mps-UniCredit, prende forma il piano di fusione - Il Sole 24 ORE @sole24ore -