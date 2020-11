Pescatori italiani sequestrati dalla Libia durante la visita del Ministro Di Maio: nessuna soluzione (Di domenica 1 novembre 2020) I familiari dei Pescatori protestano da settimane davanti a Montecitorio. Ma nella guerra di potere che coinvolge il Paese nordafricano, l’Italia potrebbe non avere la forza necessaria a battere Haftar Sono passati ormai due mesi da quando i pescherecci “Medinea” e “Antartide” sono stati fermati a circa quarantina di miglia dalle coste libiche. I loro … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 1 novembre 2020) I familiari deiprotestano da settimane davanti a Montecitorio. Ma nella guerra di potere che coinvolge il Paese nordafricano, l’Italia potrebbe non avere la forza necessaria a battere Haftar Sono passati ormai due mesi da quando i pescherecci “Medinea” e “Antartide” sono stati fermati a circa quarantina di miglia dalle coste libiche. I loro … L'articolo proviene da Leggilo.org.

