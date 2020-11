Paura in casa Ferragnez: Leone si è fatto male. Ecco cosa è successo (Di domenica 1 novembre 2020) Incidente domestico per il piccolo Leone figlio dei Ferragnez Il piccolo Leone, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, si è fatto male mentre giocava con la macchinina in casa. Il bambino, che presto avrà una sorellina – come annunciato di recente da Chiara Ferragni e suo marito Fedez – si è fatto male mentre giocava insieme al papà. In pratica Leone Lucia è caduto mentre stava giocando con papà Fedez e si è fatto male ad un piede. Il piccolo spaventato e in lacrime, per fortuna, sta bene e per lui nulla di grave. Intanto i suoi genitori, dopo essersi accertati che il piccolo sta bene, hanno voluto usare la loro ironia per sdrammatizzare ... Leggi su 361magazine (Di domenica 1 novembre 2020) Incidente domestico per il piccolofiglio deiIl piccolo, figlio di Fedez e Chiara Ferragni, si èmentre giocava con la macchinina in. Il bambino, che presto avrà una sorellina – come annunciato di recente da Chiara Ferragni e suo marito Fedez – si èmentre giocava insieme al papà. In praticaLucia è caduto mentre stava giocando con papà Fedez e si èad un piede. Il piccolo spaventato e in lacrime, per fortuna, sta bene e per lui nulla di grave. Intanto i suoi genitori, dopo essersi accertati che il piccolo sta bene, hanno voluto usare la loro ironia per sdrammatizzare ...

readyplayer1___ : RT @PieEnne: @_enz29 Ma i tuoi familiari non hanno paura a stare in casa con un pazzo del genere? - GianluVaiPiano : RT @PieEnne: @_enz29 Ma i tuoi familiari non hanno paura a stare in casa con un pazzo del genere? - martibored : @solendi8 secondo me dentro la casa non faranno niente sia per i fidanzati fuori ma anche perché hanno paura che sc… - MarS92__ : RT @PieEnne: @_enz29 Ma i tuoi familiari non hanno paura a stare in casa con un pazzo del genere? - AndreaAssandri1 : RT @PieEnne: @_enz29 Ma i tuoi familiari non hanno paura a stare in casa con un pazzo del genere? -

Ultime Notizie dalla rete : Paura casa Patrimoniale, riparte la paura. Casa e risparmi già nel mirino ilGiornale.it Diventa madre a 51 anni, la donna di Napoli realizza il suo sogno grazie alla ovodonazione

Avvertivo attorno a me una paura diffusa e le infermiere che ogni ... Adesso, finalmente, si trova nella sua culla di casa a Fiume Nero, nel comune di Val Bondione.

Il bene primario della coesione sociale

Durante i mesi invernali e primaverili, durante il lungo lockdown che abbiamo sopportato, abbiamo avuto sempre il conforto della speranza. Eravamo chiusi, confinati in casa, non potevamo uscire e vede ...

Avvertivo attorno a me una paura diffusa e le infermiere che ogni ... Adesso, finalmente, si trova nella sua culla di casa a Fiume Nero, nel comune di Val Bondione.Durante i mesi invernali e primaverili, durante il lungo lockdown che abbiamo sopportato, abbiamo avuto sempre il conforto della speranza. Eravamo chiusi, confinati in casa, non potevamo uscire e vede ...