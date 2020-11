Parroco salentino risulta positivo al covid. Ai fedeli: "Me l'avete tirata" (Di domenica 1 novembre 2020) Un giovane Parroco di Taurisano, per comunicare ai parrocchiani la sua positività al covid, ha postato sul proprio profilo Facebook un video che si apre con la sigla dell’edizione straordinaria del TG1 e nel quale afferma in dialetto: “Me l’avete tirata”. Dopo essersi sottoposto in via cautelativa al tampone per l’alto numero di contagi che si sta verificando nel piccolo centro salentino, il Parroco è risultato anch’egli positivo al virus. “Adesso potete ufficialmente scrivermi su quella lista che avete presentato domenica scorsa: stamattina ho fatto il tampone per scrupoli di coscienza e sono risultato positivo, dice il prete, “Ora sono ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 1 novembre 2020) Un giovanedi Taurisano, per comunicare ai parrocchiani la sua positività al, ha postato sul proprio profilo Facebook un video che si apre con la sigla dell’edizione straordinaria del TG1 e nel quale afferma in dialetto: “Me l’”. Dopo essersi sottoposto in via cautelativa al tampone per l’alto numero di contagi che si sta verificando nel piccolo centro, ilto anch’eglial virus. “Adesso potete ufficialmente scrivermi su quella lista chepresentato domenica scorsa: stamattina ho fatto il tampone per scrupoli di coscienza e sonoto, dice il prete, “Ora sono ...

