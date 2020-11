Parla con la stampa senza chiedere il permesso: Giampaoletti espulso dalla Lega (Di domenica 1 novembre 2020) JESI - 'In seguito a reiterati atteggiamenti irresponsabili e irrispettosi' lo scorso 29 ottobre è stata notificata al consigliere comunale di Jesi Marco Giampaoletti l'espulsione dalla Lega con ... Leggi su anconatoday (Di domenica 1 novembre 2020) JESI - 'In seguito a reiterati atteggiamenti irresponsabili e irrispettosi' lo scorso 29 ottobre è stata notificata al consigliere comunale di Jesi Marcol'espulsionecon ...

Ultime Notizie dalla rete : Parla con Nuovo Dpcm domani, quando parla Conte? Corriere della Sera Papa Francesco: "La corruzione nella Chiesa è male antico"

In una lunga intervista all'Adnkronos, Bergoglio parla della corruzione nella Chiesa, dei rapporti con il papa emerito e della emergenza sanitaria. Un problema che ogni Pontefice, chi più chi meno, ha ...

Andrea Crisanti allo Spallanzani di Roma? Il virologo critica i test rapidi del Lazio e la trattativa si ferma

30 ottobre 2020 a. a. a. Il passaggio dell'ormai popolare virologo Andrea Crisanti dall'università di Padova allo Spallanzani di Roma sembra essere in bilico. Il microbiologo dell'Ateneo di Padova non ...

