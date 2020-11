Paralimpici | Sasso infinito | tre titoli italiani in tre sport diversi

(Di domenica 1 novembre 2020) Stampelle in mano e braccia in alto. Quasi a voler toccare il cielo. Da laggiù - dove rischiava di cadere dopo l'incidente quando aveva 16 anni - a lassù, trascinato dalla forza interiore e dalla ...

Gazzetta_it : #Paralimpici: #GianniSasso infinito, tre titoli italiani in tre sport diversi -

Ultime Notizie dalla rete : Paralimpici Sasso

La Gazzetta dello Sport

La formazione veneta ha vinto la seconda edizione del campionato per amputati. Le storie di chi pensava di non farcela più e invece ha trovato nello ...Vicecampioni d'Italia nel 2019 alla prima edizione, campionissimi con lo scudetto fresco fresco cucito sul petto in quella 2020. L'armata biancorossa del ...