Papeete: i 500mila euro sequestrati per fatturazione falsa (Di domenica 1 novembre 2020) Il Fatto raconta che il GIP di Ravenna su richiesta della Procura ha disposto un sequestro preventivo di mezzo milione di euro per le società che gestiscono Papeete e Villa Papeete di Milano Marittima. Il sequestro è stato disposto il 30 settembre. La legale rappresentante delle due società, Rossella Casanova – sorella di Massimo (estraneo all’inchiesta) – è indagata per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In sostanza, secondo le accuse, in qualità di legale rappresentante delle due società, avrebbe tratto vantaggio da fatture emesse da una società, la Mib Service Srl, che non corrispondevano a reali prestazioni, evadendo così l’Iva. È scritto nel capo di imputazione: Rossella ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Il Fatto raconta che il GIP di Ravenna su richiesta della Procura ha disposto un sequestro preventivo di mezzo milione diper le società che gestisconoe Villadi Milano Marittima. Il sequestro è stato disposto il 30 settembre. La legale rappresentante delle due società, Rossella Casanova – sorella di Massimo (estraneo all’inchiesta) – è indagata per dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In sostanza, secondo le accuse, in qualità di legale rappresentante delle due società, avrebbe tratto vantaggio da fatture emesse da una società, la Mib Service Srl, che non corrispondevano a reali prestazioni, evadendo così l’Iva. È scritto nel capo di imputazione: Rossella ...

