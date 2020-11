Paolo Brosio ha bestemmiato? Ecco ciò che ha detto – VIDEO (Di domenica 1 novembre 2020) Paolo Brosio è entrato da poche ore nella casa del Grande Fratello Vip e ha già combinato guai. Il giornalista, ha infatti raccontato la sua disavventura dopo aver contratto il Covid-19 alludendo all’inattendibilità dei tamponi. Successivamente ha rivelato il prolungamento del reality fino a febbraio e, come se questo non bastasse, si è lasciato andare utilizzando un’espressione che per molti è considerata bestemmia. Come sappiamo il Grande Fratello Vip ha un regolamento molto rigido in merito all’uso di imprecazioni da parte dei concorrenti, e per questo motivo molti utenti si aspettano una squalifica per Brosio. Le parole dette da Paolo Brosio ricordano quelle che sono ... Leggi su trendit (Di domenica 1 novembre 2020)è entrato da poche ore nella casa del Grande Fratello Vip e ha già combinato guai. Il giornalista, ha infatti raccontato la sua disavventura dopo aver contratto il Covid-19 alludendo all’inattendibilità dei tamponi. Successivamente ha rivelato il prolungamento del reality fino a febbraio e, come se questo non bastasse, si è lasciato andare utilizzando un’espressione che per molti è considerata bestemmia. Come sappiamo il Grande Fratello Vip ha un regolamento molto rigido in merito all’uso di imprecazioni da parte dei concorrenti, e per questo motivo molti utenti si aspettano una squalifica per. Le parole dette daricordano quelle che sono ...

