Palermo, il Coronavirus ha decimato la difesa: oggi altro giro di tamponi in vista del Catanzaro (Di domenica 1 novembre 2020) Torna a prendere forma la difesa del Palermo.Il Coronavirus, che nell’ultima settimana ha decimato la squadra di Roberto Boscaglia, sembra si sia abbattuto pesantemente sul reparto difensivo della compagine siciliana ed è lì che servirà al più presto recuperare giocatori quando i rosanero riprenderanno a giocare regolarmente. Lo scorso 30 ottobre la prima buona notizia degli ultimi 10 giorni: sei positivi diventano negativi, adesso la speranza di tutto l’ambiente è "che tra i primi negativizzati ci siano almeno un paio di centrali in modo da poter andare a Catanzaro con una formazione che benché rabberciata e in condizioni atletiche non ottimali, abbia almeno una logica", scrive l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello ... Leggi su mediagol (Di domenica 1 novembre 2020) Torna a prendere forma ladel.Il, che nell’ultima settimana hala squadra di Roberto Boscaglia, sembra si sia abbattuto pesantemente sul reparto difensivo della compagine siciliana ed è lì che servirà al più presto recuperare giocatori quando i rosanero riprenderanno a giocare regolarmente. Lo scorso 30 ottobre la prima buona notizia degli ultimi 10 giorni: sei positivi diventano negativi, adesso la speranza di tutto l’ambiente è "che tra i primi negativizzati ci siano almeno un paio di centrali in modo da poter andare acon una formazione che benché rabberciata e in condizioni atletiche non ottimali, abbia almeno una logica", scrive l'odierna edizione de 'La Gazzetta dello ...

