Ottobre rosso Le mosse Usa nell’Indo-Pacifico

(Di domenica 1 novembre 2020) L’appena concluso ha segnato in modo marcato l’impegno americano nell’Indo-ed è stato il mese più proficuo (tra quelli recenti) per strategia e tattica statunitense, che vede l’impegno nella regione come la più logica componente geopolitica del confronto globale con la Cina. Sulle colonna delle vittorie dirette, Washington segna certamente l’accordo di cooperazione militare con Nuova Delhi. Con l’India non s’è formalizzata un’alleanza ma questa terza intesa in due anni arriva in un momento in cui i rapporti del subcontinente con Pechino sono verso minimi storici. In più, la nuova cooperazione segue quella che sembra una rottura degli indugi indiani nel partecipare a sistemi tattico-strategici anti-cinesi, come il Quad. Washington vorrebbe ...