Ortona, allarme legionella: tre persone morte e nove casi in 15 giorni

Una task force dell'Istituto superiore di sanità sta facendo accertamenti su condotte idriche e stabilimenti industriali della cittadina abruzzese. Le tre vittime avevano patologie pregresse. Il sindaco: "Nessun panico, l'infezione non si trasmette tra persone"

Non bastava l'emergenza Covid , a Ortona da settimane è allarme per la legionella che ha già colpito diversi abitanti della cittadina abruzzese tre dei quali, già malati, sono poi deceduti. L’ultima ...

Ortona, allarme legionella: tre persone morte e nove casi in 15 giorni

Una task force dell'Istituto superiore di sanità sta facendo accertamenti su condotte idriche e stabilimenti industriali della cittadina abruzzese.

Non bastava l'emergenza Covid, a Ortona da settimane è allarme per la legionella che ha già colpito diversi abitanti della cittadina abruzzese tre dei quali, già malati, sono poi deceduti.