Oroscopo Branko – domani lunedì 2 novembre 2020 – Previsioni per Leone | Vergine | Bilancia e Scorpione

Leggi su giornal

(Di domenica 1 novembre 2020) Tante novità per gli “ultimi” segni dello zodiaco: il celebre astrologoha formulato per i segni didellepiuttosto accurate per lunedì 2lunedì 2Il mese diper voi non è iniziato sotto i migliori auspici, senza una ragione apparente: semplicemente, non è il vostro miglior momento, quindi per evitare di rovinare rapporti anche piuttosto profondi, sopratutto familiari. Limitatevi quindi ad un atteggiamento parzialmente passivo per uscire indenni da questo ...