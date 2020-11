Ornella Vanoni: “Appena guarisco dal coronavirus voglio subito uscire di casa” (Di domenica 1 novembre 2020) “Cosa faccio una volta guarita dal coronavirus? Esco subito di casa, ho voglia di uscire e andare in giro. Fatemi uscire!”. Lo ha detto Ornella Vanoni in collegamento telefonico con Che tempo che fa su Rai Tre. La cantante è positiva al coronavirus e si tratta di un soggetto a rischio, ma sembra sottovalutare la gravità della situazione e in generale il livello raggiunto dall’epidemia in Italia. Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) “Cosa faccio una volta guarita dal? Escodi casa, ho voglia die andare in giro. Fatemi!”. Lo ha dettoin collegamento telefonico con Che tempo che fa su Rai Tre. La cantante è positiva ale si tratta di un soggetto a rischio, ma sembra sottovalutare la gravità della situazione e in generale il livello raggiunto dall’epidemia in Italia.

Vanoni positiva al Coronavirus

