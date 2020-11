Operativo il nuovo aeroporto di Berlino | tempio degli sprechi che imbarazza i tedeschi

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 novembre 2020) È decollato con 9 anni di ritardo il primo volo daldiBrandeburgo, intitolato all’ex cancelliere tedesco Willy Brandt. Lo scalo della capitale è il simbolo della vergogna per la tradizionale efficienza tedesca. Doveva essere pronto quasi un decennio fa, ma a causa di problemi di progettazione, corruzione e ritardi vari l’inaugurazione è stata più volte rimandata. Inoltre, è stato al centro di diverse polemiche riguardo al costo complessivo: il budget di 2 miliardi e mezzo inizialmente stanziato per la sua realizzazione è stato infatti sforato ampiamente, arrivando a costare ben 5,96 miliardi di euro.Gli ambientalisti travestiti da pinguini per la protesta sono stati i primi ad arrivare, ieri per far sentire la loro voce. Poi, due atterraggi: alle 14 in punto ...