Nuovo lockdown imminente in Italia: atteso il DPCM. Cosa chiuderà, rebus scuola (Di domenica 1 novembre 2020) Come riporta TGCOM24, domani il Premier Giuseppe Conte si recherà in Parlamento, alle 12.00 alla Camera ed alle 17.00 in Senato per comunicazioni riguardanti l'emergenza sanitaria: si vocifera in maniera sempre più insistente di un Nuovo DPCM che dovrebbe contenere misure ancora più restrittive. La stretta si dovrebbe avere nelle zone in cui l'indice di contagio è più elevato: al momento pare che le misure possano essere locali e non nazionali, ma oggi pomeriggio, quando ci dovrebbe essere una nuova riunione tra il Presidente del Consiglio, il Comitato tecnico-scientifico, ed il capidelegazione, verrà presa la decisione definitiva. Potrebbe essere scongiurato un lockdown nazionale, ma previsto soltanto a livello locale, nelle grandi aree metropolitane dove attualmente i contagi sono ...

È in arrivo la nuova stretta. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto ai presidenti di Camera e Senato di anticipare... Scopri di più ...

secondo cui "una responsabilità imperdonabile è quella di aver continuato a rifiutare i soldi del Mes facendoci trovare di nuovo impreparati, con le strutture sanitarie sull'orlo del collasso". Nessun ...

È in arrivo la nuova stretta. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto ai presidenti di Camera e Senato di anticipare... Scopri di più ...secondo cui "una responsabilità imperdonabile è quella di aver continuato a rifiutare i soldi del Mes facendoci trovare di nuovo impreparati, con le strutture sanitarie sull'orlo del collasso". Nessun ...