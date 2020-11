Nuovo lockdown | cosa potremo fare e cosa no

Leggi su pensioniefisco

(Di domenica 1 novembre 2020) Si parla dia partire dal 9 novembre se il numero dei contagi non dovesse calare per quella data. Ma potrebbe accadere anche qualche giorno prima se i contagi dovessero salire di molto. Si è detto in più di un occasione, però, che non si tornerà alche si è vissuto in primavera, che si tratterà di chiusure più “Morbide” ma intanto c’è chi già annuncia il divieto di spostamenti tra regioni (o almeno tra quelle con maggior numero di contagi). Ma in caso dicome cambierà (nuovamente) la nostra vita? Si parla di chiusura della attività non essenziali e, quindi, ristoranti e bar sarebbero chiusi anche prima delle 18 per qualche settimana: dovremo dire addio, quindi, ...