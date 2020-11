Nuovo Dpcm, verso coprifuoco alle 18 e restrizioni alla mobilità tra regioni. Chiusi i musei (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di regioni, province e Comuni si va verso lo stop alla mobilità fra regioni (tranne per lavoro e ragioni sanitarie). Boccia: con Rt sopra soglia interventi scattano in automatico. La richiesta dei sindaci: chiusure pianificate in base al rischio. Bufera sul governatore Toti (Liguria) per un tweet sugli anziani, poi le scuse Leggi su ilsole24ore (Di domenica 1 novembre 2020) Dopo il vertice tra l’esecutivo e i rappresentanti di, province e Comuni si valo stopmobilità fra(tranne per lavoro e ragioni sanitarie). Boccia: con Rt sopra soglia interventi scattano in automatico. La richiesta dei sindaci: chiusure pianificate in base al rischio. Bufera sul governatore Toti (Liguria) per un tweet sugli anziani, poi le scuse

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Corriere : Divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività - delletidi : RT @jacopo_iacoboni: Il coprifuoco alle 18 non ha senso, il nuovo dpcm del governo sta solo perdendo tempo finché poi il lockdown sarà ines… - bunobubuno : Ma ho sentito bene? Probabile coprifuoco alle 18,00 con il nuovo DPCM? -