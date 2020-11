Nuovo Dpcm: quali sono le misure che potrebbero essere attive già da domani 2 novembre (Di domenica 1 novembre 2020) Chiusura regioni sì, chiusura regioni no, chiusura regioni forse. Questo si capisce dalle ultime informazioni scaturite da quello che sarà il Nuovo Dpcm. Si parla di chiusure mirate nei territori più a rischio, limitazioni agli spostamenti tra Regioni, chiusura dei centri commerciali nei weekend e riduzione degli orari per le altre attività commerciali e più didattica a distanza nelle scuole. Le misure potrebbero essere incluse in un Nuovo Dpcm già domani, lunedì 2 novembre. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà infatti in Parlamento per un confronto sulle nuove restrizioni. Con ogni probabilità, una volta indicate le zone più a rischio, saranno i ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 1 novembre 2020) Chiusura regioni sì, chiusura regioni no, chiusura regioni forse. Questo si capisce dalle ultime informazioni scaturite da quello che sarà il. Si parla di chiusure mirate nei territori più a rischio, limitazioni agli spostamenti tra Regioni, chiusura dei centri commerciali nei weekend e riduzione degli orari per le altre attività commerciali e più didattica a distanza nelle scuole. Leincluse in ungià, lunedì 2. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà infatti in Parlamento per un confronto sulle nuove restrizioni. Con ogni probabilità, una volta indicate le zone più a rischio, saranno i ...

