Nuovo Dpcm, la Lombardia si prepara al lockdown (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 novembre 2020 - Questione di ore. E' in arrivo un Nuovo Dpcm che imprimerà una stretta ulteriore per cercare di arginare i contagi nelle aree più a rischio del Paese. E la Lombardia, che ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 novembre 2020 - Questione di ore. E' in arrivo unche imprimerà una stretta ulteriore per cercare di arginare i contagi nelle aree più a rischio del Paese. E la, che ...

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Corriere : Divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività - infoitsalute : Nuovo Dpcm: scuola, didattica a distanza per tutti, Conte si avvicina a De Luca - Piergiulio58 : Scuole, centri commerciali e coprifuoco: le possibili novità del nuovo dpcm. -