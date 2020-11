Nuovo Dpcm, Franceschini: “Chiuderanno anche i musei” (Di domenica 1 novembre 2020) ”Adesso chiuderanno anche i musei…”. Lo annuncia il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini, in collegamento da remoto con la trasmissione ‘Che tempo fa’ di Fabio Fazio su Rai3. Il Nuovo Dpcm sarà in vigore oltre il 24 novembre? “Le misure sono valide fino al 24 novembre, ma i dati di questi giorni non fanno pensare che la curva sarà breve”. ”Stiamo ragionando su un meccanismo differenziato, rapportato ai rischi di contagio e soprattutto di saturazione del sistema sanitario”, dice il ministro, confermando le indiscrezioni che parlano del governo pronto a varare un Nuovo Dpcm anti Covid con misure più forti in quelle Regioni dove l’indice di contagio è maggiore e supera la soglia ... Leggi su udine20 (Di domenica 1 novembre 2020) ”Adesso chiuderannoi musei…”. Lo annuncia il ministro dei Beni Culturali, Dario, in collegamento da remoto con la trasmissione ‘Che tempo fa’ di Fabio Fazio su Rai3. Ilsarà in vigore oltre il 24 novembre? “Le misure sono valide fino al 24 novembre, ma i dati di questi giorni non fanno pensare che la curva sarà breve”. ”Stiamo ragionando su un meccanismo differenziato, rapportato ai rischi di contagio e soprattutto di saturazione del sistema sanitario”, dice il ministro, confermando le indiscrezioni che parlano del governo pronto a varare unanti Covid con misure più forti in quelle Regioni dove l’indice di contagio è maggiore e supera la soglia ...

