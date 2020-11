Nuovo Dpcm, dalle zone rosse a nuove chiusure: cosa cambierà (Di domenica 1 novembre 2020) Durante la serata di lunedì, il premier Giuseppe Conte illustrerà il Nuovo Dpcm. dalle zone rosse a nuove chiusure, ecco cosa cambierà. Nella serata di lunedì, salvo rinvii, il premier Giuseppe Conte illustrerà le misure del Nuovo Dpcm che proveranno a fermare il tasso di contagio dopo gli oltre 30mila nuovi casi degli ultimi giorni. … L'articolo Nuovo Dpcm, dalle zone rosse a nuove chiusure: cosa cambierà proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Durante la serata di lunedì, il premier Giuseppe Conte illustrerà il, eccocambierà. Nella serata di lunedì, salvo rinvii, il premier Giuseppe Conte illustrerà le misure delche proveranno a fermare il tasso di contagio dopo gli oltre 30mila nuovi casi degli ultimi giorni. … L'articolocambierà proviene da Inews.it.

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - welikeduel : Juri di 16birra a Porta Furba, ha iniziato a consegnare birre a domicilio dopo il nuovo Dpcm che ordina la chiusura… - BabboleoNews : Potrebbe essere in arrivo tra oggi e domani il nuovo #dpcm del #Governo, soprattutto a seguito dell'incontro con il… - LatinaCorriere : Troppi contagi, Conte verso nuovo Dpcm: 'zone rosse' e chiusura negozi - -