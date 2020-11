Nuovo DPCM. Coprifuoco alle 18, centri commerciali chiusi nel weekend: ecco quali sono le misure proposte dal Governo (Di domenica 1 novembre 2020) Un lockdown localizzato, solo nelle aree più colpite dai contagi, Coprifuoco dalle 18 alle 5 del mattino, centri commerciali chiusi nei weekend, niente scommesse nei bar e nelle tabaccherie: sono queste le misure di cui si è discusso questa mattina nel corso del vertice di Governo a cui hanno partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza , il ministro delle Autonomie Francesco Boccia, i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle Province per arrivare a quello che sarà l’espressione del prossimo DPCM che, ricordiamo, verrà firmato domani, o al massimo martedì, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Durante la riunione 3 presidenti di Regione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 1 novembre 2020) Un lockdown localizzato, solo nelle aree più colpite dai contagi,185 del mattino,nei, niente scommesse nei bar e nelle tabaccherie:queste ledi cui si è discusso questa mattina nel corso del vertice dia cui hanno partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza , il ministro delle Autonomie Francesco Boccia, i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle Province per arrivare a quello che sarà l’espressione del prossimoche, ricordiamo, verrà firmato domani, o al massimo martedì, dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Durante la riunione 3 presidenti di Regione ...

Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Corriere : Divieto di spostamento tra le Regioni e chiusura di negozi e altre attività - repucrown : RT @believeinmusic_: Possibile coprifuoco alle 18 nel nuovo dpcm e io penso solo al fatto che non potrei andare a prendere la pizza al tagl… - Teresatherry0 : RT @Capezzone: Vipponi dem in pressing sul governo per inserire nel nuovo Dpcm la norma #Venancio. Si faccia pure il blocco degli spostamen… -