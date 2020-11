Nuovo DCPM, scontro tra regioni: vagliate ipotesi coprifuoco anticipato e anziani a casa (Di lunedì 2 novembre 2020) Domenica 1° novembre c’è stato un lungo confronto tra i rappresentanti delle regioni, comuni e province con il governo per decidere le modalità principali del Nuovo DPCM per abbassare il numero di contagi che anche nella giornata appena trascorsa ha comunque sfiorato quasi 30mila nuovi positivi. Nonostante siano tutti più o meno d’accordo c’è ancora molta discrepanza tra le varie parti per decidere i dettagli della nuova “stretta” che potrebbe concretizzarsi nella prima metà della prossima settimana. Lockdown a tempo E’ ovviamente il lockdown il nodo principale che preoccupa tutte le parti in gioco ma che appare inevitabile almeno nella soluzione limitata alle regioni: l’ipotesi che sta prendendo forma in queste ore è quella di una ... Leggi su giornal (Di lunedì 2 novembre 2020) Domenica 1° novembre c’è stato un lungo confronto tra i rappresentanti delle, comuni e province con il governo per decidere le modalità principali delDPCM per abbassare il numero di contagi che anche nella giornata appena trascorsa ha comunque sfiorato quasi 30mila nuovi positivi. Nonostante siano tutti più o meno d’accordo c’è ancora molta discrepanza tra le varie parti per decidere i dettagli della nuova “stretta” che potrebbe concretizzarsi nella prima metà della prossima settimana. Lockdown a tempo E’ ovviamente il lockdown il nodo principale che preoccupa tutte le parti in gioco ma che appare inevitabile almeno nella soluzione limitata alle: l’che sta prendendo forma in queste ore è quella di una ...

