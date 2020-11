Nocera Inferiore | la rabbia di Torquato | ” Bestiale lasciarci senza macchinario per tamponi”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 1 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“È una richiesta inascoltata dalla prima fase emergenziale”. Il sindaco diManlioda mesi chiede che l’agro nocerino sarnese abbia una propria autonomia per processare i tamponi. Ma la sua richiesta non ha ancora trovato riscontro tanto da far parlare il primo cittadino di una sanità dai ritardi inaccettabili. A far scatenare ladel sindaco è la notizia che anche l’ospedale di Agropoli individuato come covid hospital, finalmente ha avuto il proprioper processare 400 tamponi al giorno nel riaperto ospedale, mentre l’agro a fronte di un boom di contagi continua a da dire ritardi nella comunicazione da parte dell’Asl anche del numero dei contagiati. “Prima si sono ...