No | questi SMS non arrivano da BNL | nuovo tentativo di phishing

Nuovi tentativi di phishing a mezzo SMS in atto: questa volta i malintenzionati di turno hanno deciso di spacciarsi per la banca BNL.

Nuovi tentativi di phishing a mezzo SMS in atto: questa volta i malintenzionati di turno hanno deciso di spacciarsi per la banca BNL.

Vi invitiamo pertanto a fare molta attenzione e a non cadere in questi trucchetti di impostori che vogliono rubarvi del denaro. Se vi arriva un SMS di una presunta banca, chiamate la vostra filiale e ...

