Nagorno Karabakh | così Ankara e Mosca gestiscono la guerra

Leggi su formiche

(Di domenica 1 novembre 2020) Nel corso di una riunione con il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu, in visita a Baku, il presidente azero Ilham Aliyev ha detto che il suo esercito andrà “fino in fondo”. Una risposta, al fianco della protettore (la Turchia), alla richiesta di colloqui urgenti avanzata dal primo ministro armeno Nikol Pashinyan nei confronti del Cremlino (dove sono conservati gli accordi di cooperazione militare Russia-Armenia). Lanelcontinua, i tentativi di pace sono tutti falliti. Aliyev ha anche spiegato che l’Armenia “non ha alcuna base” per chiedere assistenza militare alla Russia. Il presidente ha infatti ricordato come le operazioni condotte dall’esercito azerbaigiano non si tengono sul territorio armeno. È in effetti un punto chiave: il ministro ...