Nadal: “A 19 anni mi dissero che non avrei mai più giocato. Senza la mia famiglia…” (Di domenica 1 novembre 2020) Rafael Nadal, leggenda del tennis, si è accontato a cuore aperto in un'intervista concessa al Corriere della Sera.Come ha vissuto il lockdown?"Male. Soprattutto all’inizio è stato difficile: tutto quel tempo chiuso in casa, Senza niente da fare, io che sono abituato a muovermi di continuo… almeno mia moglie María Francisca aveva il suo lavoro di ufficio. È direttrice della nostra Fondazione".Lei sta da tutta la vita con la stessa donna. Quando l’ha conosciuta?"Ci conosciamo da sempre, da quando eravamo piccoli. Meri è il mio punto di stabilità".È vero che dietro la sua crisi del 2009 c’era la crisi tra i suoi genitori?"È vero. Quell’anno si separarono, sia pure solo per un periodo. Io ne ho sofferto moltissimo; perché Senza la mia famiglia non ... Leggi su golssip (Di domenica 1 novembre 2020) Rafael, leggenda del tennis, si è accontato a cuore aperto in un'intervista concessa al Corriere della Sera.Come ha vissuto il lockdown?"Male. Soprattutto all’inizio è stato difficile: tutto quel tempo chiuso in casa,niente da fare, io che sono abituato a muovermi di continuo… almeno mia moglie María Francisca aveva il suo lavoro di ufficio. È direttrice della nostra Fondazione".Lei sta da tutta la vita con la stessa donna. Quando l’ha conosciuta?"Ci conosciamo da sempre, da quando eravamo piccoli. Meri è il mio punto di stabilità".È vero che dietro la sua crisi del 2009 c’era la crisi tra i suoi genitori?"È vero. Quell’anno si separarono, sia pure solo per un periodo. Io ne ho sofferto moltissimo; perchéla mia famiglia non ...

