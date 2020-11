Mps verso Unicredit | se la vendita riesce il Tesoro chiuderà l’ “operazione Siena” con una perdita di almeno 10 miliardi di euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 novembre 2020) Nessuna conferma, anzi soprattutto smentite. Ma che il ministero dele la seconda banca italiana stiano parlando del futuro di Mps è certo e non è una novità. Negli ultimi tempi la discussione sarebbe entrata un po’ più nel vivo, iniziando a parlare di numeri. In sostanza di quello che lo Stato dovrà pagare per uscire dalla banca senese. Ieri sera il ministero ha diffuso una nota per spiegare che “sono talmente destituite di fondamento le notizie circolate oggi intorno alla vicenda Mps e in particolare si precisa che dalnon è stata presentata nessuna proposta ad alcuna controparte”. Nel pomeriggio il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri aveva affermato: “Stiamo lavorando e abbiamo lavorato per sostenere e rafforzare questa banca, definendo un percorso di rilancio ...