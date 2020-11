MOVIOLA Spezia Juve: l’episodio chiave del match (Di domenica 1 novembre 2020) L’episodio chiave del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21: MOVIOLA Spezia Juve L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Spezia e Juve, valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Abisso. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) L’episodiodelvalido per la 6ª giornata di Serie A 2020/21:L’episodiodelladeltra, valido per la 6ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Abisso. L’EPISODIODELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Moviola Spezia-Juve: gli episodi dubbi del match - - junews24com : Spezia-Juve: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca live - - 12pedu12 : @LucaMarelli72 Piccola correzione, in Roma-Inter di bello richiamato alla OFR conferma decisione. In generale appre… - Spezia_1906 : ?? Buona la direzione dell'arbitro #Marini in #ParmaSpezia ?? Tutti gli episodi - WUFut14 : RT @sportface2016: #ParmaSpezia, rigore nel recupero e gol dal dischetto di #Kucka: il video -