MOVIOLA Napoli-Sassuolo | contatto Traore-Lozano | era rigore?

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) Episodio daal 41° minuto di, match valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. All’interno dell’area partenopeasono stati protagonisti di unpiuttosto dubbio sul quale, però, Mariani non ha avuto dubbi. Nel tentativo di fermare l’avanzata dell’attaccante neroverde,spazza via il pallone entrando incon il fisico dell’avversario. Ma l’azione difensiva del giocatore delè pienamente regolare e nonostante le vibranti proteste dei neroverdi, dopo la caduta in area di, la decisione di Mariani è stata confermata anche dal silent-check del Var.