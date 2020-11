MotoGP | il GP del Portogallo sarà a porte chiuse

(Di domenica 1 novembre 2020) Il Gran Premio deldi, ultima tappa della stagione 2020 del Motomondiale, si svolgerà in assenza del pubblico. La gara andrà in scena domenica 22 novembre. Ad annunciarlo è stato primo ministro portoghese Antonio Costa nel discorso in cui ha spiegato una serie di misure restrittive contro la pandemia di Covid-19. Una settimana fa il Gran Premio di Formula 1 a Portimao si era svolto con poco meno di 30 mila spettatori per una capienza massima di 90 mila.

