«Morto da patridiota»: lo street artist Andrea Villa seppellisce i No Mask (Di domenica 1 novembre 2020) «Morto da patridiota» è l’ultima opera dello street artist senza nome di Torino che durante la notte di Halloween ha affisso i suoi manifesti con la scritta No Mask inciso su una lapide. Il poster che sbeffeggia i negazionisti del Coronavirus, si trova in piazza Zara e alla rotonda di Viale Dogali, negli stalli pubblicitari. Lo street artist, che vuole restare anonimo, si firma come Andrea Villa. L’autore ha raccontato a Open che l’idea per l’ultima opera è giustificata dal fatto che «l’autorizzazione dell’opinione pubblica alla demagogia culturale ha creato una degenerazione dei costumi dovuta principalmente all’ incapacità degli utenti ad usare i nuovi ... Leggi su open.online (Di domenica 1 novembre 2020) «da» è l’ultima opera dellosenza nome di Torino che durante la notte di Halloween ha affisso i suoi manifesti con la scritta Noinciso su una lapide. Il poster che sbeffeggia i negazionisti del Coronavirus, si trova in piazza Zara e alla rotonda di Viale Dogali, negli stalli pubblicitari. Lo, che vuole restare anonimo, si firma come. L’autore ha raccontato a Open che l’idea per l’ultima opera è giustificata dal fatto che «l’autorizzazione dell’opinione pubblica alla demagogia culturale ha creato una degenerazione dei costumi dovuta principalmente all’ incapacità degli utenti ad usare i nuovi ...

