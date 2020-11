Morte Viviana Parisi | il procuratore | “Nessuna aggressione” La famiglia chiede ulteriori analisi

Leggi su newsmondo

(Di domenica 1 novembre 2020) “non è stata aggredita”. A dirlo sono le varie perizie disposte dalla Procura. MESSINA – “non è stata aggredita“. A dirlo è ilAngelo Cavallo, anticipando i risultati delle diverse perizie per chiarire quanto successo a Caronia. “Ora possiamo escludere – ha assicurato il titolare del fascicolo, riportato da Fanpage – chee Gioele siano stati aggrediti da animali o da qualche persona. Per la signora laè compatibile con il volo dal traliccio. Quanto al bambino sarà più difficile arrivare a una conclusione, possiamo solo procedere scartando delle ipotesi come quelle riconducibili a terze persone o cani feroci“. Il ...