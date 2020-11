Montagna, 2 alpinisti precipitati dal Gran Sasso: sono gravi (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di domenica 1 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

PRATI DI TIVO – Un grave incidente di montagna si è verificato in mattinata ai Prati di Tivo, nei pressi del Calderone, tra questo e il Rifugio Franchetti, sulla morena: due alpinisti aquilani, sono p ...

