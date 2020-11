«Misurare la febbre col termoscanner fa male»: la fake news che gira sui social e inganna le persone (Di domenica 1 novembre 2020) Gli addetti alla sicurezza nei locali e nei centri commerciali stanno avendo molti problemi. Ci sono troppe persone che polemizzano perché sostengono che Misurare la temperatura con un termoscanner, o termometro a infrarossi, fa male. Come? Potrebbe danneggiare la ghiandola pineale che si trova nel cervello. Questa assurda fake news provoca momenti di tensione inutili, con frasu volgari indirizzate agli uomini della sicurezza e tentativi di entrare senza farsi controllare. Incredibile a dirsi, ma c’è gente che si fa ancora influenzare dalle notizie che circolano sui social. E quella dei termoscanner è una delle ultime notizie girate su Facebook. Misurare la febbre col ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 1 novembre 2020) Gli addetti alla sicurezza nei locali e nei centri commerciali stanno avendo molti problemi. Ci sono troppeche polemizzano perché sostengono chela temperatura con un, o termometro a infrarossi, fa. Come? Potrebbe danneggiare la ghiandola pineale che si trova nel cervello. Questa assurdaprovoca momenti di tensione inutili, con frasu volgari indirizzate agli uomini della sicurezza e tentativi di entrare senza farsi controllare. Incredibile a dirsi, ma c’è gente che si fa ancora influenzare dalle notizie che circolano sui. E quella deiè una delle ultime notiziete su Facebook.lacol ...

Lo strumento è fondamentale per misurare l'ossigenazione nel sangue e affrontare tempestivamente ... armamentario delle famiglie come il termometro che ci dice se abbiamo la febbre. Ma se avere 38 o ...

