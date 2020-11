Miss Marx | la donna rivoluzionaria vittima dell’amore

Leggi su dilei

(Di domenica 1 novembre 2020) Di storie di donne che sono state lasciate alla deriva dalla passione e da quell’amore travolgente che anima il cuore e tutti i muscoli del corpo ce ne sono tantissime. Sono proprio quelle figure femminili, che si sono lasciate distruggere dal sentimento più potente al mondo, a lasciarci in eredità un messaggio importantissimo. Tutte ci ricordiamo di Anna Karenina e Madame Butterfly, così come di Maria Callas o Margherita Sarfatti. Alcune di queste hanno vissuto all’ombra dell’amore o delle figure importanti che caratterizzavano la loro vita come Eleanor; unaemancipata e di valore, una veradal cuore grande, il cui battito ardente le fu fatale. Per tanto, troppo tempo la storia di Eleanor è rimasta all’ombra di quella figura importante che ha cambiato la ...