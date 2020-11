Ministro Speranza | “Chiusura scontata Curva terrificante | abbiamo 48 ore”

Leggi su sportface

(Di domenica 1 novembre 2020) Laepidemiologica è ancora molto alta. Quel che mi preoccupa è il dato assoluto, che mostra una. O la pieghiamo, o andiamo in difficoltà.48 ore per provare a dare una stretta ulteriore“. Lo ha detto ildella Salute Robertoai microfoni del Corriere della Sera, spiegando che è quasi inevitabile un’ulteriore evoluzione della situazione nelle prossime ore, a causa del vertiginoso aumento dei contagi. “La situazione dell’Italia è ancora difficilissima – ha aggiunto-. C’è troppa gente in giro e negli ospedali c’è troppo affollamento. Terapie intensive? Non sono il problema fondamentale di questi giorni. Per qualche ...