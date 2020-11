**Milano: festa Halloween in casa, denunciati in 20 per norme anti-Covid** (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 nov. (Adnkronos) - Venti denunce per una festa di Halloween in casa. E' successo a Milano, la scorsa notte: i carabinieri, intorno all'una, sono arrivati in un'abitazione di via Niccolini dopo una segnalazione, probabilmente ad opera di un vicino. Dentro casa, le venti persone riunite per la festa, che avevano preso in affitto l'appartamento, sono state denunciate in stato di libertà per "inosservanza delle norme sul contenimento della pandemia" di Covid19. Ai soggetti - che non sono censiti nell'anagrafe dei contagiati Covid - sono state prese le generalità. Dopo aver restituito le chiavi dell'appartamento a un fiduciario della società proprietaria, sono stati mandati a casa con una sanzione amministrativa. Leggi su iltempo (Di domenica 1 novembre 2020) Milano, 1 nov. (Adnkronos) - Venti denunce per unadiin. E' successo a Milano, la scorsa notte: i carabinieri, intorno all'una, sono arrivati in un'abitazione di via Niccolini dopo una segnalazione, probabilmente ad opera di un vicino. Dentro, le venti persone riunite per la, che avevano preso in affitto l'appartamento, sono state denunciate in stato di libertà per "inosservanza dellesul contenimento della pandemia" di Covid19. Ai soggetti - che non sono censiti nell'anagrafe dei contagiati Covid - sono state prese le generalità. Dopo aver restituito le chiavi dell'appartamento a un fiduciario della società proprietaria, sono stati mandati acon una sanzione amministrativa.

