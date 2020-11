Milano: festa Halloween in casa, denunciati in 20 per norme anti-Covid (2) (Di domenica 1 novembre 2020) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 1 novembre 2020) su Notizie.it.

SARONNO / MILANO – Halloween ai tempi del coronavirus, a Saronno le strade si sono rapidamente svuotate dopo le 18 quando hanno chiuso i bar e le attività del centro, prima qualche mamma e ...

(Adnkronos) - Erano tutti giovanissimi, tra i 18 e i 20 anni, al party 'abusivo' in via Niccolini, segnalato per gli schiamazzi e la musica ad alto volume. La situazione che si è presentata alla vista ...

