Milan, Pioli: «Siamo forti. Ibrahimovic? Può dire ciò che vuole» (Di domenica 1 novembre 2020) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese. PRESTAZIONE – «Una partita difficile, i miei ragazzi sono stati molto forti come spirito e volontà e alla fine sono riusciti a vincere. Sono soddisfatto, la crescita passa anche attraverso queste partite. L’Udinese faceva tanta densità in mezzo al campo e ripartiva bene. Vincere una partita del genere significa fare uno step importante anche a livello mentale. Abbiamo cercato di essere sempre offensivi». SOSTITUZIONI – «Se riuscissimo ad allenarci un po’ di più il livello si alzerebbe ancora di più. Con ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 novembre 2020) Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro l’Udinese. PRESTAZIONE – «Una partita difficile, i miei ragazzi sono stati moltocome spirito e volontà e alla fine sono riusciti a vincere. Sono soddisfatto, la crescita passa anche attraverso queste partite. L’Udinese faceva tanta densità in mezzo al campo e ripartiva bene. Vincere una partita del genere significa fare uno step importante anche a livello mentale. Abbiamo cercato di essere sempre offensivi». SOSTITUZIONI – «Se riuscissimo ad allenarci un po’ di più il livello si alzerebbe ancora di più. Con ...

DiMarzio : #SerieA, #Milan | Le parole di #Pioli al termine della partita con l'#Udinese - acmilan : ??? “A difficult test awaits us' ??? #MilanRoma: watch the Boss' pre-match interview in full on the app… - AntoVitiello : Uno dei problemi del #Milan negli anni passati era di non avere una rosa con seconde linee all'altezza. Oggi Pioli… - NdoV97 : La partita di oggi ha dimostrato(se ce ne fosse bisogno) che la svolta a questo Milan l'ha data Ibra. Non quel med… - tomasonidiego : RT @DiMarzio: #SerieA, #Milan | Le parole di #Pioli al termine della partita con l'#Udinese -