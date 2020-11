Milan 'mai dire mai': vincere a Udine per tentare la fuga (Di domenica 1 novembre 2020) I rossoneri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vincendo manterrebbero la testa della classifica. Prove di fuga dunque per Pioli e compagnia, che vogliono approfittare dell'ennesimo ... Leggi su milanlive (Di domenica 1 novembre 2020) I rossoneri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vincendo manterrebbero la testa della classifica. Prove didunque per Pioli e compagnia, che vogliono approfittare dell'ennesimo ...

Milan, mai segnato tanto. Da Diaz e Leao fino a Dalot: già 11 marcatori diversi!

Dove e come guardare la partita, diretta tv e live streaming Udinese – Milan sarà trasmessa questa sera a partire dalle ore 12.30 Tutti gli appassionati potranno guardare il match sui canali Sky e più ...

Pioli comincia a crederci "Mai dire mai... Noi in testa per restarci"

E nel giorno in cui il mondo piange la scomparsa del primo 007, Sean Connery, Pioli non ha dubbi, «questo Milan mi ricorda il film "Mai dire mai"» dice, «dobbiamo essere una squadra che non si arrende ...

