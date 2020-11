Meteo Italia nel lungo periodo: ANTICICLONE per un po’, poi rischio Inverno (Di domenica 1 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Novembre sta esordendo all’insegna dell’Alta Pressione. Alta Pressione che sta prendendo letteralmente il sopravvento e che dovrebbe intrattenersi per una settimana, condizionando evidentemente il quadro Meteo climatico in modo pesante. In realtà sarà un periodo anticiclonico a doppia velocità: la prima fase, quella attuale, porterà sì bel tempo – al di là di nebbie e nubi basse – ma un rialzo termico non eccezionale. La seconda fase, che come ben saprete dovrebbe consegnarci nelle mani del promontorio anticiclonico africano, dovrebbe caratterizzarsi da un rialzo termico ben più vivace. Ma dando per assodata la dinamica anticiclonica, la domanda che ci stiamo ponendo – e che sicuramente vi starete facendo anche ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 1 novembre 2020) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Novembre sta esordendo all’insegna dell’Alta Pressione. Alta Pressione che sta prendendo letteralmente il sopravvento e che dovrebbe intrattenersi per una settimana, condizionando evidentemente il quadroclimatico in modo pesante. In realtà sarà unanticiclonico a doppia velocità: la prima fase, quella attuale, porterà sì bel tempo – al di là di nebbie e nubi basse – ma un rialzo termico non eccezionale. La seconda fase, che come ben saprete dovrebbe consegnarci nelle mani del promontorio anticiclonico africano, dovrebbe caratterizzarsi da un rialzo termico ben più vivace. Ma dando per assodata la dinamica anticiclonica, la domanda che ci stiamo ponendo – e che sicuramente vi starete facendo anche ...

